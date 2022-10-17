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17 Ekim 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 09:00:00

ABD'den tansiyonu yükseltecek açıklama

Kaynak: iHA

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ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkiler, Suudi Arabistan'ın OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararı sonrası gerilmişti. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ABD'den geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan'a güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin olabileceğini açıklayarak "Söyleyeceğim şey yakın zamanda" dedi.

Suudi Arabistan Savunma Prens Halid bin Selman, OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararına ilişkin tepkilere değinerek, "Krallığın, Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz" dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası gelen eleştirilere Suudi Arabistan Savunma Prens Halid bin Selman'dan açıklama geldi. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Krallığın Ukrayna ile olan savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. Oybirliğiyle alınan OPEC+ kararı tamamen ekonomik nedenlerle olsa da, bazıları Krallığı Rusya'nın yanında durmakla suçladı. İran da OPEC üyesi, bu Krallığın da İran'ın yanında olduğu anlamına mı geliyor?" dedi.

OPEC+ grubunun kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükselmiş, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden'ın bu konuda "sistemli" davranacağını ifade etmişti. Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan'a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" demişti.

G-20'DE SELMAN İLE GÖRÜŞMEYECEK

Biden'ın 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi'nde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını aktardı. Biden'ın Rusya'nın küçük bir taktik nükleer silah kullanmasını veya Karadeniz'de bir bomba patlatmasını daha büyük bir bombadan daha az ciddi görüp görmediği sorulduğunda Sullivan, bu tür ayrımlar yapmanın "tehlikeli" olduğunu ve Başkan Biden'ın böyle bir şey yapmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna'daki savaş alanında nükleer silah kullanılması, nükleer silah kullanılmasıdır" dedi. Sullivan ayrıca, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin ve diğer sorumlu ülkelerin Rusya'ya bu savaşta nükleer silah kullanmayı düşünmemesi gerektiği konusunda çok net ve kararlı bir mesaj gönderme görevi olduğunu belirtti..

NE OLMUŞTU?

OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC+ hamlesinden sonra ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : Suudi Arabistan ABD e Birleşik Arap Emirlikleri
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