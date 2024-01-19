ABD'den Somali'nin toprak bütünlüğüne destek

ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Somaliland'i de içeren Somali'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor." ifadesine yer verildi.

Somaliland'in statüsünün Somaliland halkı da dahil Somalililerin karar vereceği bir konu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı nedeniyle artan gerilimin, Eş-Şebab'a karşı yürütülen mücadeleyi sekteye uğratma tehlikesi oluşturmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada taraflara, Eş-Şebab'ın etki alanını genişletme fırsatı oluşturabilecek aceleci eylemlerden kaçınma çağrısında bulunuldu.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland, nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini tanıyacağını duyurmuştu.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

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