ABD'den İsrail'e izin çıkmadı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in olası Refah harekatına ilişkin açıklama yaptı. Kirby, "Sivillerin emniyet ve güvenliğini sağlamaya yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadığı sürece Refah operasyonlarını desteklemeyeceğiz" dedi.

Beyaz Saray NSC Koordinatörü Kirby, İsrail tarafından kendilerine Refah'taki sivillerin güvenliği için herhangi bir plan sunulmadığını vurgulayarak, "Bize oradaki sivillerin emniyet ve güvenliğini sağlamaya yönelik herhangi bir plan sunulmadı. Çok açık bir şekilde söyledik, sivillerin emniyet ve güvenliğini sağlamaya yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadığı sürece Refah operasyonlarını desteklemeyeceğiz. Dolayısıyla Refah operasyonları konusunda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin hangi zaman çizelgesinde olduğunu size söyleyemem" dedi.

ATEŞKES VE REFAH HAREKATI İKİLEMİ

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 4 Mart Pazartesi tarihini işaret ederek, Gazze'de ateşkes olabileceğini söylemişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta boyunca Refah kentini işaret ederek buraya yapılması planlanan harekatın 'önemine' vurgu yapmıştı.

Kirby, Refah'a yönelik bir harekatın ve ateşkesin 'ayrı olarak düşünülmesi' gerektiğini belirterek, ateşkes süresince herhangi bir çatışmanın olmayacağını sözlerine ekledi. Kirby sözlerini şöyle tamamladı:

"Aktif müzakereler yürütüyoruz ve bu görüşmelerin ve müzakerelerin, yürürlüğe girmesi halinde her iki tarafça da imzalandığı andan itibaren belki de 6 hafta kadar sürecek olan geçici bir ateşkesle sonuçlanmasını umuyoruz. Bu 6 hafta içinde, geçici ateşkes fikrine göre, elbette çatışma olmayacak. Bu da sivil kayıpların azalacağı anlamına geliyor; sivil altyapıya verilen zarar durdurulacak; daha fazla insani yardım almak için nefes alacak alanınız olacak. Elbette, önemsiz değil, tüm bu rehineleri dışarı çıkarma imkanına sahip olacağız. Amaç hepsini, kalan tüm rehineleri dışarı çıkarmaktır."