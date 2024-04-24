VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu!
Turistler Tuz Gölü'ne akın etti
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Almanya'dan UNRWA ile işbirliğini başlatma kararı
312 gündür haber alınamıyordu... Kayıp ekonomist Berzeg'den acı haber geldi
Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
24 Nisan 2024 Çarşamba 10:33:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 10:33:00

ABD'den İran'a siber saldırı yaptırımı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD siber saldırı nedeniyle İranlı şirketler ve kişiler için yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, ülkedeki şirket ve devlet kurumlarına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararı aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, ABD'deki bir dizi şirket ve devlet kurumunun siber saldırıların hedefi olduğu belirtilerek bu siber saldırıları İran Devrimi Muhafızları Ordusu-Siber Elektronik Komutası (IRGC-CEC) adına yaptıkları gerekçesiyle 2 İran şirketi ve 4 İranlı için yaptırım kararının alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da söz konusu karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın yaptırım kararını 4 kişi için hazırlanan iddianameyle birlikte aldığını aktararak "IRGC-CEC, ABD ve diğer ülkelerdeki kurumlara karşı düzenlenen siber saldırılardan sorumlu bir İran devlet kuruluşudur." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin, kötü niyetli siber eylemleri ortaya çıkartmak ve sorumlularını cezalandırmak için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Miller, "ABD, ülke şirketlerini hedef alan siber saldırılara tolerans göstermeyecek." ifadesini kullandı.

Bu arada, OFAC'ın açıklamasında ilgili şirket ve kişilerin isimleri paylaşılırken listede yer alan isimlerin ABD'de bulunan mal varlıklarının da bloke edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Etiketler : abd iran yaptırım
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Ekrana döndü

Ekrana döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX