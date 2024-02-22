VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz 3,8 ile sallandı
ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına ilk kez Çinli şirketleri dahil etti
Bakan Fidan, Blinken ile görüştü
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e ince 'ayar': "Yapay değil yapan zeka"
Barışa Fransız takozu! Macron bölgede gerilimi tırmandırıyor
22 Şubat 2024 Perşembe 00:43:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 00:43:00

ABD'de yolcu uçağı bomba tehdidi nedeniyle acil iniş yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'nin New Jersey eyaletinden California'ya giden yolcu uçağı, tuvaletinde bulunan tehdit notu nedeniyle Chicago'ya acil iniş yaptı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'ndan Los Angeles'a gitmek üzere kalkan United Airline şirketine ait uçakta bomba korkusu yaşandı.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre, kalkıştan 2 saat sonra uçağın tuvaletinde "uçağın patlayacağı" yönünde not bulundu. Bunun üzerine, 202 yolcuyu taşıyan uçak, Chicago'nun O'Hare Havalimanı'na acil iniş için yönlendirildi.

Güvenlik güçleri, yolcuları tahliye ederek polis köpekleri ile uçakta saatlerce arama yaptı ancak bir şey bulamadı.

Daha sonra, FBI Chicago Ofisinden yapılan açıklamada, "Şu anda kamu güvenliğine veya tesisine yönelik yakın bir tehdit olduğuna dair bir gösterge yoktur." bilgisi verildi.

Asılsız çıkan bomba tehdidinin ardından uçak, Chicago'dan tekrar Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Etiketler : tehdit notu acil iniş uçak tuvaleti
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi
Ağlatan şarkı

Ağlatan şarkı
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
5 yıl sonra yeniden

5 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX