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28 Temmuz 2023 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:00:00

ABD'de yaşayan Türk gencinden Hatay'a yardım

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ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Hilal Tokat, sosyal medya üzerinden organize ettiği kampanyayla 65 bin dolar toplanmasını sağladı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki Hilal Tokat, sosyal medya üzerinden organize ettiği kampanyayla 65 bin dolar toplanmasını sağladı. Bağışların katkısı ve Nef Vakfı ile İnisiyatif Merkezi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin işbirliğinde Antakya EXPO Alanı'na aşevi kuruldu.

Ailesiyle birlikte Hatay'a gelen genç kız, ziyaret ettiği aşevinde depremzede vatandaşlara yemek ikram etti. Hilal Tokat, "Nef Vakfı'nın bir aşevi açma projesi vardı. Bunu gerçekleştirmek için ABD'de kampanya başlattım. Toplanan para sayesinde burada günde 12 bin kişiye 3 öğün yemek dağıtılıyor" dedi.

Etiketler : abd türk hatay yardım
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