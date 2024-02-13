VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Guterres acı tabloyu ortaya koydu: "Dünyanın en aç insanının 5'te 4'ü Gazze'de"
Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak
Turgut Altınok'tan, Yavaş'a: 'Devasa projem yok' diyorsun neden aday oluyorsun?
Düzce'de asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonları
ABD'de TÜFE yüzde 3,1 arttı
FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor
13 Şubat 2024 Salı 18:03:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 18:03:00

ABD'de TÜFE yüzde 3,1 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Ocakta son dört ayın en yüksek seviyesine çıkan aylık enflasyon, geçen yıl aralıkta yüzde 0,2'ye revize edilmişti.

Ülkede TÜFE, ocakta yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik artış kaydetti.

Yüzde 2,9 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Aralık 2023'te yüzde 3,4 olmuştu.

BARINMA FİYATLARI ARTARKEN ENERJİ FİYATLARI DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde yükselişini sürdüren barınma endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 6 arttı. Ocak ayında gıda endeksi yüzde 0,4 artarken, enerji endeksi büyük oranda benzin endeksindeki düşüşe bağlı olarak yüzde 0,9 düştü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİ AŞTI

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 yükseldi. Ocakta, çekirdek enflasyon yıllık bazda da yüzde 3,9 ile yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,9 olmuştu.

Etiketler : ABD TÜFE OCAK AYI
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX