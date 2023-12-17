VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca depremzedelere seslendi: "Helallik isterim"
Tunus Cumhurbaşkanı, 951 mahkum için af yetkisini kullandı
Başkan Erdoğan'dan Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne tebrik
Vali Polat, tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelemelerde bulundu
Palet deposunda korkutan yangın
Muğla'da 15 günde 1001 düzensiz göçmen yakalandı
17 Aralık 2023 Pazar 20:40:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 20:40:00

ABD'de soruşturma geçiren Filistin destekçisi öğretmenden "ayrımcılık" şikayeti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de öğretmenlik yapan Mısır asıllı Hajur El-Haggan, Filistinlilere destek veren elektronik posta imzası dolayısıyla soruşturma açılarak izne çıkarılmasının ardından "ayrımcılık" şikayetinde bulundu.

Maryland eyaletindeki Argyle Ortaokulu'nda öğretmen olan El-Haggan, CNN'e verdiği röportajda, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak." ifadesini, elektronik postasındaki imzasına eklemesinin nedeninin "tüm ezilen gruplara yönelik adaletsizliğe karşı durmak ve özgürlüğe, adalete, tüm insanların haklarına inandığını göstermek" olduğunu anlattı.

İftira ve İnkarla Mücadele Birliğinin (Anti-Defamation League - ADL), söz konusu ifadenin "antisemitik olduğu ve terör gruplarının destekçilerince kullanıldığı" iddiasına yanıt veren El-Haggan, "Her siyasi slogan ya da ifade gibi bunun da etrafında bazı tartışmalar olabilir. Ama önemli olan sloganın asıl anlamını kavramak ve bu da Filistinliler ve genel olarak ezilen insanlar için özgürlük ve adalet talebidir." ifadesini kullandı.

ÇİFTE STANDART UYGULANDIĞI VURGUSU

El-Haggan'ın avukatı Zanah Ghalawanji, okul yönetiminin, "öğretmenlerin elektronik postalarında siyasi ifadelere yer vermekten kaçınması" politikasının tüm öğretmenler için uygulanmadığına dikkati çekti.

Ghalawanji, Arap ve Müslüman çalışanlara uygulanan çifte standarda vurgu yaparak, bu çalışanların "orantısız şekilde uygulanan politikalar nedeniyle iş yerinde disipline edilirken, diğer çalışanların disipline edilmediğini" söyledi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) olarak olayla ilgili ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla şikayette bulunulduğunu aktaran Ghalawanji, "Soruşturma ve idari izin, özgürlükleri ve haysiyetleri için ses çıkaran Arap ve Müslüman çalışanları cezalandırmanın bir yolu. Bu nedenle şikayette bulunduk." dedi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü CAIRden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da okul yönetiminin, El-Haggan'a "açıkça ayrımcılık yaptığı" belirtilerek, "Gözle görülür şekilde Müslüman ve Arap olan El-Haggan'ın soruşturma ve izne çıkarılmayla karşılaşan tek kişi olması tesadüf değil." değerlendirmesine yer verildi.

CAIR tarafından yapılan şikayette, El-Haggan'ın arabasının ön camında "Özgür Filistin" yazılı bir Filistin bayrağının, 17 Kasım'da hedef alınarak yırtıldığı aktarıldı.

El-Haggan, 20 Kasım'da, okul müdürü tarafından elektronik posta imzasında "siyasi ve kişisel görüşlerini ifade ettiği" gerekçesiyle "derhal izne çıkarılacağı" konusunda bilgilendirilmişti.

Etiketler : Hajur El-Haggan FİLİSTİN ABD
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX