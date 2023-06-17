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17 Haziran 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 09:15:00

ABD'de milyonlarca kişinin kimlik bilgileri siber saldırıda çalındı

Kaynak: AA

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ABD'nin Oregon ve Louisiana eyaletlerinde siber saldırı sonucu milyonlarca kişinin kimlik bilgileri çalındı.

CNN'in haberine göre eyalet yetkilileri, Oregon'da sürücü belgesi veya eyalet kimlik kartı bulunan 3,5 milyon kişi ile Louisiana'da aynı belgelere sahip olanların verilerinin bilgisayar korsanlarınca çalındığını açıkladı.

Yetkililer, siber saldırıyla ilgili özel olarak kimseyi suçlamazken federal yetkililer ise olayı Rus fidye yazılımı çetesiyle ilişkilendirdi.

Saldırı sonrası ABD Enerji Bakanlığı ve çok sayıda federal kurumun yanı sıra BBC ve British Airways gibi İngiltere'deki büyük şirketlerden gelen verilerin çalınmış olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının Louisiana Motorlu Taşıtlar Ofisinden çalınan verileri sattığına veya yaydığına dair işaret olmadığını ve şüphelilerin eyalet yönetimleriyle iletişime geçmediklerini söyledi.

Ayrıca siber korsanların kullandığı yazılımın sahibi Progress Software'in yetkilileri, yazılımda ikinci bir güvenlik açığının belirlendiğini duyurdu.

Etiketler : abd siber saldırı kimlik bilgileri
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