ABD'de elektrikli araç teşvikleri için yeni kurallar açıklandı

ABD Hazine Bakanlığı, Bakanlık ve ABD Gelir İdaresinin (IRS) Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında, yeni "temiz araç" kurallarını içeren kılavuzu yayımladı.

Söz konusu kuralların, tüketiciler için maliyetleri düşürme, dayanıklı bir endüstriyel temel oluşturma ve ABD'de üretimi teşvik etmeye katkıda bulunacağı ifade edilen açıklamada, enerji güvenliği için hayati önemdeki benzer fikirlere sahip ortaklarla tedarik zincirlerini güçlendireceği kaydedildi.

Açıklamada, Enflasyonu Düşürme Yasası'nın yürürlüğe girmesinden bu yana, ABD "temiz araç" ve akü tedarik zincirinde en az 45 milyar dolarlık özel sektör yatırımının açıklandığı anımsatılarak, yayımlanan kılavuzun da ülkedeki işçilerin, şirketlerin ve tüketicilerin bu yatırımlardan yararlanmaya devam etmesini sağlayacağı aktarıldı.

KILAVUZDA NELER VAR?

Kılavuza göre, elektrikli araç vergi teşvikinden yaralanmak için araçların Kuzey Amerika'da son montajdan geçmesi, satış fiyatının minibüs, kamyonet veya SUV araçlar için 80 bin doları, diğer araçlar için 55 bin doları aşmaması gerekecek.

Ayrıca, 7 bin 500 dolarlık vergi teşvikine hak kazanabilmek için araçta bulunan hem kritik mineral ve hem de pil bileşenlerinde yerlilik oranlarını sağlama şartı aranacak.

Bu kapsamda, araçlardaki ABD'de veya ABD'nin serbest ticaret anlaşmasına sahip olduğu bir ülkede çıkarılması veya işlenmesi gereken kritik mineral yüzdesi, 2023 için yüzde 40 olurken, yıllar itibarıyla 10'ar puanlık artışla 2026'da yüzde 70'e ulaşacak.

Pil bileşenlerinin yerlilik yüzdesi de bu yıl için yüzde 50 olarak belirlenirken, giderek yükselecek ve 2029'dan itibaren yüzde 100 olacak.