ABD'de çarpıcı anket... İsrail desteğini kaybediyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, İsrail, sivillere yaptığı katliamın ardından ABD kamuoyunda kazandığı desteği kaybetmeye başladı. Biden da İsrail yanlısı tutumu nedeniyle genç destekçilerinin onayını kaybediyor.

Maryland Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir ankete göre, İsrail-Filistin sorunlarına ilişkin tutumu nedeniyle Başkan Biden'a oy verme olasılıklarının daha düşük olduğunu söyleyen ABD Demokrat Partisi'nin genç destekçilerinin sayısı Ekim ayından bu yana iki kattan fazla arttı.

Üniversitenin "Kritik Sorunlar Anketi"ne göre gençlerin artık Biden'ı 'fazla İsrail yanlısı' olarak görme olasılıkları iki kat daha fazla" ve ABD'nin Filistinlilere destek olmasını isteyenlerin sayısı da ölçülebilir şekilde arttı.

Anketin yöneticisi Profesör Shibley Telhami, "Biden'ın fazla İsrail yanlısı olduğunu söyleyen genç Demokratların yüzdesi iki katına çıkarak Ekim'deki yüzde 20,6'dan Kasım'da yüzde 41,5'e çıktı" dedi.

Telhami ayrıca ABD kamuoyunun Hamas saldırısının hemen ardından İsrail'e verdiği ilk desteğin çoğunun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından yok olduğunu söyledi.