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16 Aralık 2023 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 09:00:00

ABD'de bir öğrenci annesinin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı

Kaynak: AA

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ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Fort Lauderdale'deki Pine Crest okulunda öğrenci olan 15 yaşındaki Jad Abuhamda, ülkedeki Filistin karşıtlığından etkilenen kurbanlar arasına katıldı.

Abuhamda, aynı okulda matematik öğretmeni olarak çalışan annesi Maha Almasri'nin, sosyal medyada, İsrail'in Gazze'deki "toplu cezalandırmasını" eleştiren paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı.

Okul yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Almasri'nin sosyal medya paylaşımlarının, "nefret dolu ve kışkırtıcı" olduğu savunulurken, Almasri ise iddiaları reddederek, paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Lise 2. sınıf öğrencisi olan Abuhamda da 10 yıldır öğrencisi olduğu okuldan bu sebeple atılmasının, haksızlık olduğunu ve hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ABD Eğitim Bakanlığına, olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Etiketler : abd öğrenci anne paylaşım filistin
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