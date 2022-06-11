VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye mesajı
Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor
AFAD'dan Ankara'daki sağanak sonrası yapılan çalışmalar hakkında açıklama
ABD'ye gitmek isteyen yeni göçmen konvoyu yola çıktı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Bakan Koca, doktora şiddet davasının sonucunu paylaştı
Ankara'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore silah geliştirmeyi sürdürecek
Zelenskiy: Avrupa projesi kesinlikle Ukrayna olmadan tamamlanamaz
Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Londra'da terör örgütü yürüyüş düzenledi
Suudi Arabistan: Ürdün üzerinden yapılan 3 uyuşturucu kaçakçılığı engellendi
Ankara'da fırtına çatıları uçurdu
Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
En kısa sürede açacağız diyerek duyurdu!
Başkentte aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İtalya'da enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı
PKK'nın çocuk mezarlığı
Bakan Nebati: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Çöp varillerinden ‘gezici kütüphane'
Sette sürpriz kutlama
En iyi kısa filmi seçecek
11 Haziran 2022 Cumartesi 23:38:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 23:38:00

ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ülkede benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 60'ın üzerinde artış gösterdi.

Ortalama benzin fiyatı aylık bazda yaklaşık yüzde 14 artarken, benzin fiyatındaki haftalık artış yüzde 4'ü buldu.

ABD'de ilk kez benzinin ortalama fiyatı galon başına 5 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

KALİFORNİYA'DA 7 DOLARA DAYANDI

Bölgelere göre farklılık gösteren benzin fiyatları, Kaliforniya eyaletinde 6,43 dolara yükseldi.

Benzin fiyatlarında Kaliforniya'yı, 5,64 dolar ile Nevada, 5,56 dolar ile Alaska ve Illinois, 5,54 dolar ile Washington takip etti.

Ülkenin 21 eyaleti ile başkent Washington DC'de benzinin ortalama fiyatı 5 doların üzerinde kaydedildi.

ABD'de benzin fiyatları, son 8 haftada istikrarlı bir şekilde yükseliş göstererek rekor üstüne rekor kırmıştı.

Benzin fiyatlarındaki artışta, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuştu.

Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle Brent petrol ile Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı 120 doların üzerine çıkmıştı.

Ülkede benzin fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de körüklerken, ABD'de enflasyon benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 41 yılın yeni zirvesine çıkmıştı.

Etiketler : Amerikan Otomobil Birliği ABD benzin
Zor günlerini ağlayarak anlattı

Zor günlerini ağlayarak anlattı
Hayal etmekten vazgeçmedim

Hayal etmekten vazgeçmedim
Tayfur şarkısına Erdem yorumu

Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Serenayca yaparım

Serenayca yaparım
Annesinin kuzusu

Annesinin kuzusu
Doğuma masajla hazırlanıyor

Doğuma masajla hazırlanıyor
Frankfurt'ta 400. sahne

Frankfurt'ta 400. sahne
İyi ki kaderime ortak oldun!

İyi ki kaderime ortak oldun!
Bir rüyanın içindeyim

Bir rüyanın içindeyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX