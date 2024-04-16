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16 Nisan 2024 Salı 19:50:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 19:50:00

ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava harekatı

Kaynak: AA

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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde kentini hedef aldığını duyurdu.

ABD ve İngiltere'nin saldırısına ilişkin haber, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer aldı.

Haberde ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde'nin kuzeydoğusundaki Bacil bölgesine iki hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Konuyla ilgili ABD veya İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : Kızıldeniz abd ingiltere yemen saldırı
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