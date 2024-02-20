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20 Şubat 2024 Salı 10:29:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 10:29:00

ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye yeni saldırılar

Kaynak: AA

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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bir çiftliğe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan haberde, "ABD ve İngiltere, Hudeyde'nin El-Kedn bölgesinde yer alan bir çiftliği hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere'den ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün de ABD ve İngiltere güçlerinin Hudeyde'yi hedef aldığını açıklamıştı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Etiketler : abd ingiltere yemen kızıldeniz saldırı
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