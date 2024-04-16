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16 Nisan 2024 Salı 07:03:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 07:03:00

ABD ve Çekya'dan Ukrayna'ya destek vurgusu

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden ile Çekya Başbakanı Petr Fiala, Beyaz Saray'daki görüşmelerinde, "ABD ve Avrupa'nın ortak bir şekilde Ukrayna'ya destek vermesinin önemine" vurgu yaptı.

ABD Başkanı Biden, Çekya Başbakanı Fiala'yı Beyaz Saray'da ağırladı ve iki lider bölgesel konuları ele aldı.

Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendiren Biden ile Fiala, ağırlıklı olarak Ukrayna'ya destek olunmasının önemine işaret etti ve bu konuda iki ülkenin işbirliğinin nasıl artırılabileceği konusuna dikkati çekti.

Biden, ABD Temsilciler Meclisinde halen askıda bulunan Ukrayna'ya destek paketine işaret ederek Avrupa'daki bazı ülkelerin bu konuda daha fazla inisiyatif alabileceğini ve ABD'nin bu ülkelere destek olabileceğini dile getirdi.

Biden ile Fiala, İsrail'e karşı saldırı düzenleyen İran'a da ortak bir şekilde tepkilerini gösterirken, iki isim de İsrail'e desteklerini ifade etti.

Fiala, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltma yolunda ABD'nin Avrupa'ya daha fazla LNG gazı göndermesinin önemli olduğunu vurguladı ve bu konuda Biden'la istişarede bulunduklarını söyledi.

Etiketler : abd çekya ukrayna
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