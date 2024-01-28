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28 Ocak 2024 Pazar 20:10:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 20:10:00

ABD üssüne saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Kaynak: AA

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez Orta Doğu'da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158'den fazla saldırı düzenlendi.

Etiketler : ABD Askeri Üssü Dron Saldırısı Suriye Sınırı
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