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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
16 Aralık 2023 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 09:15:00

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Kaynak: AA

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Gazze'de sivillerin korunmasının önemine ve ABD yönetiminin iki devletli çözüm konusundaki yaklaşımına vurgu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki temasları kapsamında Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşen Sullivan Gazze'deki son durumu ele aldı.

Sullivan, Abbas'a, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de hayatını kaybeden siviller için başsağlığı diledi ve bölgeye insani yardımların daha fazla ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki sivillerin korunmasının önemine dikkati çeken Sullivan, Batı Şeria'da istikrarın yeniden sağlanmasının gereklilik olduğunu ve aşırılıkçı yerleşimcilerin neden olduğu şiddetin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sullivan ayrıca Joe Biden yönetiminin İsrail-Filistin sorununa kalıcı çözüm olarak iki devletli çözümü gördüğünü bir kez daha ifade etti.

ABD yönetimi, İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle artan sivil kayıpları konusunda Tel Aviv üzerinde yeterli baskı kurmamakla suçlanıyor.

ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasında da İsrail'in, Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini belirtmişti.

Etiketler : abd jake sullivan filistin mahmud abbas israil gazze
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