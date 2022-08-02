ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Malezya'dan ayrıldı
Kaynak: AA
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında bulunduğu Malezya'dan ayrıldı.
Pelosi ve heyetini taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait özel jetin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan ayrıldığı bildirildi.
Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup ile öğle yemeğinde buluşan ve Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'la kısa bir görüşme gerçekleştiren Pelosi ve beraberindeki heyet, başkent Kuala Lumpur'dan ayrıldı.
Hint-Pasifik ziyaretinin ikinci durağı Malezya'da temaslarda bulunan Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
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