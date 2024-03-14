ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi

ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan 5 Bradley tipi zırhlı aracın da bulunduğu 40 araçlık konvoy, ilk olarak Haseke iline bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üssüne vardı.

Yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve alçak irtifa hava savunma radarlarından oluşan konvoy, daha sonra Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse hareket etti.

ABD ordusu daha önce de 5-6-23 Ocak ile 13 Şubat'ta Haseke'de Harab Cir ile Kasrek ve Deyrizor'da Ömer Petrol Sahası'ndaki üslerine askeri sevkiyat yapmıştı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI



ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.