VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asrın felaketinin birinci yılı
Asrın felaketinin 1. yılı... Altun: Afet iletişimi bir zorunluluktur
Geçen yıl gümrüklerde 1 milyon 347 bin lira değerinde kültür varlığı ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Milli eskrimci Ada Küfeciler bronz madalya kazandı
05 Şubat 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 12:00:00

ABD Senatosu, sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımı da içeren paketi bu hafta görüşecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin uzun süren pazarlıkların sonucunda Cumhuriyetçiler ile Demokratlar anlaştı, ancak bazı Cumhuriyetçiler halen maddeler üzerinde itirazlarını sürdürüyor.

ABD Senatosunun, güney sınırının güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da içeren 118 milyar dolarlık paketin görüşmelerine bu hafta başlayacağı bildirildi.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu olan sınır güvenliği paketi, bu hafta Senato gündemine geliyor.

Sınır güvenliğinin artırılmasına ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan tasarı, aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındırıyor.

118 milyar dolarlık paketin Çarşamba günü Senato Genel Kuruluna alınmasını istediğini açıklayan Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, iki partiden de bu sefer destek istedi.

Lindsey Graham gibi bazı Cumhuriyetçi senatörler, halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini kaydederken, tasarının oylanmasının zaman alabileceğine dikkat çekti.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan paketle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında Kongre üyelerine çağrı yaptı.

Biden, "Tasarıyı masama gönderin, derhal imzalayacağım." ifadesini kullandı.

Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.

Etiketler : abd senatosu israil ukrayna yardım paketi
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Anne oldu

Anne oldu
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX