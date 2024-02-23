ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan Rutte'nin NATO Genel Sekreterliği adaylığına destek

Görevinin sona ermesine aylar kalan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerini alacak isim kamuoyu tarafından merakla beklenirken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği için öne çıkan isim oldu.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rutte'nin bir sonraki NATO Genel Sekreteri olmasını güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı. Yetkili, "Başbakan Rutte, ittifakın önemine ilişkin derin bir anlayışa sahip. Kendisi doğal bir lider ve iletişimci. Kendisinin liderliği, bu kritik dönemde ittifaka hizmet edecektir" dedi.

"İNGİLTERE, RUTTE'NİN STOLTENBERG'İN HALEFİ OLMASINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEMEKTEDİR"



Biden'ın Rutte'ye destek olduğuna ilişkin haberlerin ardından gazetecilere konuşan bir İngiliz yetkili ise, İngiltere'nin Rutte'nin adaylığını desteğini açıkladı.

İngiliz yetkili, "İngiltere, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefi olmasını güçlü bir şekilde desteklemektedir" dedi.

Açıklamada, savunma ve güvenlik alanındaki ciddi referanslara sahip olan Rutte'nin NATO genelinde saygı gören bir isim olduğunu vurgulayan yetkili, Hollandalı liderin ittifakın güçlü kalmasını ve kendini savunma ihtiyacı halinde buna hazır olmasını teminat altına alacağını söyledi.

FRANSA, RUTTE'Yİ DESTEKLEYECEK



Üst düzey bir Fransız yetkili de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce Rutte'nin adaylığına olan desteğini açıkladığına dikkat çekerek, Paris'in Rutte'nin adaylığına destek verdiğini duyurdu.

Stoltenberg, ekim ayında görevden ayrılacak Ekim ayında görevden ayrılacak Stoltenberg'in yerini alacak isim olma yolunda en güçlü aday olan 57 yaşındaki Rutte'nin bu pozisyona seçilebilmesi için NATO ülkelerinin tamamının onayını alması gerekiyor.

Rutte'nin adaylığı konusunda Türkiye ve Macaristan'ın görüşleri bekleniyor iddiası ABD basınının adı açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, 31 NATO üyesi ülkenin üçte ikilik kısmının Rutte'yi desteklediğini ve henüz Rutte'ye desteğini kamuoyuna açık bir şekilde ilan etmeyen Başkan Biden'ın da Hollandalı liderin adaylığını desteklediğini yazmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i şiddetle eleştiren bir isim olarak öne çıkan Rutte'nin adaylığı için NATO dahilinde henüz bir mutabakat bulunmuyor.

Halen başka bir adayın çıkması ihtimali bulunurken, Rutte'nin adaylığı konusunda Türkiye ve Macaristan'ın görüşlerinin de beklendiği ifade ediliyor.

ALMANYA, NATO GENEL SEKRETERLİĞİ İÇİN HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE'Yİ DESTEKLEYECEK



Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, bir sonraki NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi desteklediği bildirildi.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Şansölye Scholz'ün Mark Rutte'yi desteklediğini belirtti.

Hebestreit, "Engin tecrübesi, güvenlik politikasındaki büyük uzmanlığı ve güçlü diplomatik becerileriyle Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri görevi için seçkin bir adaydır." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, bir sonraki NATO Genel Sekreteri olarak desteklediği açıklanan Rutte'yi, daha önce ABD ve İngiltere'nin de desteklediği açıklanmıştı.

Alman basınında yer alan haberlerde, mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in halefinin, temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesinden önce açıklanmasının beklendiği belirtildi.

Stoltenberg'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle görev süresinin iki kez uzatılmasının ardından, 10 yıl sonra 1 Ekim'de görevinden ayrılacağı kaydedildi.