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16 Aralık 2023 Cumartesi 22:33:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 22:33:00

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer gerilim: "Rejimin sonu olur”

Kaynak: İHA

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ABD ile Güney Kore ortak açıklamasında, Kuzey Kore tarafından herhangi bir nükleer saldırının ortaya konulmasının Kuzey Kore rejimin sonu olacağı ifade edildi.

ABD ile Güney Kore tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Kuzey Kore'yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının "Pyongyang rejiminin sonu olacağı" konusunda uyardığı belirtildi.

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer silah gerginliği sürüyor. ABD ile Güney Kore tarafından kurulan Nükleer Danışma Grubu (NCG) dün nükleer caydırıcılık konusunda görüşmeler yapmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. NCG tarafından bugün yapılan ortak açıklamada ise, ABD'nin Kuzey Kore'yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının "Pyongyang rejiminin sonu olacağı ve kabul edilemez olduğu" konusunda uyardığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, "Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye yönelik herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir şekilde karşılık verileceği" de yinelendi.

Etiketler : ABD KUZEY KORE NÜKLEER GERİLİM
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