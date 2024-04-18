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18 Nisan 2024 Perşembe 22:57:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 22:57:00

ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliğine "hayır" diyecek

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bakanlar düzeyinde yapılan ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öngören karar tasarısına "hayır" diyeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili tasarı hakkındaki pozisyonlarını değerlendirdi.

Patel, "Filistin'in devlet olmasına giden en hızlı yolun, ABD'nin de desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeler olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir'in sunduğu ve Filistin'in BM'ye tam üye olmasını öngören tasarı hakkında Patel, "BM Güvenlik Konseyindeki tasarıya ABD 'hayır' oyu verecek." dedi.

FİLİSTİN'İN ÜYELİK BAŞVURUSU

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

Etiketler : ABD FİLİSTİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
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