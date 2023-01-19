'Türkiye'ye en acil sorunlarda oynadığı rol için minnettarız'

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye en acil sorunlarda oynadığı rol için minnettarız

Günlük basın toplantısında Price, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini ve mevcutların modernize edilmesi gerektiğine inandığını aktararak bu konuda Kongredeki muhataplarıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

NATO üyesi olarak Türkiye'nin ittifaka önemli katkılar sunduğunu ifade eden Price, "Türkiye ile oldukça yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye'ye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırıları dahil günümüzün en acil sorunlarının birçoğunun ele alınmasında oynadığı rol için minnettarız." diye konuştu.

Türkiye'nin yapıcı rolü olmasa Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanamayacağını söylemenin abartı olmayacağını söyleyen Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin Ukrayna'daki savaş bağlamında münhasır pozisyonunu kullanarak attığı adımlar için Türkiye'ye minnettar olduklarının altını çizdi.

Price, diğer taraftan Türkiye'nin kendi güvenliğine yönelik tehditlerle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını dile getirerek "Türkiye, kendi topraklarında, diğer tüm NATO müttefiklerinden daha fazla terör saldırısına maruz kaldı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin "yapıcı bir NATO üyesi" olduğuna işaret eden Price, DEAŞ'la mücadele dahil terör ile mücadelede Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı.

Price ayrıca Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki diyaloğun da yapıcı bir şekilde ilerlemesini teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Batı Şeria'da artan gerginlik

Price son dönemde İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin de endişe verici olduğunu belirterek "Batı Şeria'daki durumdan endişe duyuyoruz." dedi.

Price, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmaya yönelik adımlarında henüz mekan konusunda bir karara varılmadığını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.