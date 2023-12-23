VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Necip Fazıl Ödülleri 30 Aralık 2023 Cumartesi akşamı sahiplerini buluyor!
"Terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir"
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Turizmciler sektörün 2023'ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacağını öngörüyor
Gribal enfeksiyonla mücadelede "bol sıvı tüketin" tavsiyesi
Derbide ilk golün önemi büyük
23 Aralık 2023 Cumartesi 11:53:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 11:53:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Blinken ile Gallant, Gazze'deki esirleri ve Filistinlilerin insani yardıma ihtiyacını ele aldı.

Taraflar, kalan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamaya ve Gazze'deki ihtiyaç sahibi Filistinlilere insani yardımların artırılmasına yönelik "aktif çabaları" da görüştü.

Blinken, Batı Şeria ve Lübnan da dahil olmak üzere çatışmanın ve gerilimin artmasını önlemek için "tedbirler alınmasının" önemini vurguladı.

İsrail'in sivil zayiattan kaçınmak için "gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini" yineleyen Blinken, ABD'nin gelecekte bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için "somut adımları teşvik etmeye bağlılığının" altını çizdi.

Etiketler : abd israil gazze antony blinken yaov gallant
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Başarısını taçlandırdı

Başarısını taçlandırdı
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX