ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.
Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.
İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.
- Blinken, 5. kez Orta Doğu turuna çıkıyor
- Gazze'de çocuklar cehennemi yaşıyor: 17 bin çocuk kimsesiz kaldı
- Suriye'de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı!
- Guterres: "Son derece endişe verici"
- Husiler: ABD ile İngiltere Yemen'i vurdu
- Azerbaycan'dan AB'ye tepki! Askeri yardımların bölgesel barışa zarar verdiğini belirtti