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09 Haziran 2023 Cuma 14:11:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 14:11:00

ABD, Çin'in Küba'da dinleme üssü kuracağı iddialarını yalanladı

Kaynak: AA

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ABD'ye göre Çin'in Küba'yla bir dinleme üssü kurmak için anlaşma sağladığı yönündeki iddialar doğruyu yansıtmıyor.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik gizli dinleme tesisi kurma planının "doğru olmadığını" söyledi.

Ryder, "Elimizdeki bilgilere dayanarak bu haberin doğru olmadığını söyleyebilirim. Çin ve Küba'nın herhangi bir casusluk istasyonu geliştirdiğine ilişkin bir bilgimiz yok." ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü, Çin ve Küba'nın bir tür ilişki sürdürdüğünü "kesinlikle" bildiklerini ancak basında yer alan söz konusu iddianın doğruyu yansıtmadığı söyledi.

Ryder, Çin'in dünyanın çeşitli yerlerindeki "ilgili tüm faaliyetlerini" izlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Küba, Çin'in ABD'yi izlemek için ülkesinde üs kuracağı iddiasını yalanladı

Küba, Çin'in, ABD ile ilgili casusluk faaliyetleri yürütebilmek için ülkesinde üs kurmak üzere Havana yönetimiyle prensipte anlaştığı iddialarını reddetti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, basına yaptığı açıklamada, haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının haklı çıkartılması amacıyla bu tarz haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığını bildirdi.

ABD'nin "asılsız" ve "safsata" iddialarla adayı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Cossio, "ABD'li yetkililer, bu tür iftiraları sıklıkla uyduruyor. Görünüşe göre bunu yapan istihbarattır. Küba'ya yönelik ABD düşmanlığı, insanlığa zarar veren aşırı ve acımasız önlemlerin, hiçbir şekilde haklı gösterilecek bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

Cossio, Küba hükümetinin, ABD'nin Guantanamo'daki üssü dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'deki "her türlü askeri varlığını" reddettiğini sözlerine ekledi.

Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracağı iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Buna göre Çin istihbarat servisleri, ABD'nin Florida eyaletinden yaklaşık 100 mil (161 kilometre) uzaklıktaki Küba'da gizli bir dinleme tesisi kurarak, ABD'nin birçok askeri üssünün bulunduğu güneydoğu eyaletlerindeki e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişimin yanı sıra gemi trafiğini de izleyebilecek.

Bunun karşılığında ise Çin, nakit sıkıntısı çeken Küba'ya "birkaç milyar dolar" ödeyecek. WSJ haberinde iki ülkenin bu çerçevede "prensipte" anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haberde ayrıca Pekin-Havana hattındaki bu gelişmenin Joe Biden yönetimini alarma geçirdiği ileri sürüldü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bu haberle ilgili özel yorum yapmaktan kaçınsa da Çin'in ABD dahil dünya çapında askeri amaçlar için kullanılabilecek altyapı yatırım faaliyetlerinde bulunduğunun farkında olduklarını söyledi.

Kirby, Çin'in bu gibi faaliyetlerini yakından izlediklerini ve buna karşı koymak için de gerekli adımları hem ABD'de hem de dünya genelinde attıklarını belirtti.

Ukrayna'daki barajın yıkılışı konusunda inceleme sürüyor

Ryder, gazetecilerin sorusu üzerine Ukrayna'daki barajın nasıl ve kim tarafından yıkıldığı konusunda ise bunun nasıl olduğunu değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Varsayımlara ve spekülasyonlara girmek istemediğini belirten Ryder, "Bu durumda olmamızın nedeni Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi. Bu barajın nasıl yıkılmış olabileceği konusuna gelince, yine bu, incelemeye devam ettiğimiz bir konu." ifadelerini kullandı.

Ryder ayrıca, Kuzey Kore'nin yakın zaman önce gerçekleştirdiği füze denemesini ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kınadığını hatırlatarak, Pyongyang yönetiminin girişiminin BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

Ryder, ABD'nin bu konuda, Güney Koreli ve Japon müttefikleriyle yakın istişare içinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Etiketler : Patrick Ryder Kuzey Kore ABD
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