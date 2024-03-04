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04 Mart 2024 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 08:45:00

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi

Kaynak: AA

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'de yaşanan büyük acılardan dolayı acil ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Alabama eyaletinin Selma şehrinde yaptığı konuşmada ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarının devam ettiğini belirten Harris, İsrail'e olan tehdidinden dolayı Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

Harris, Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmemesi gerektiğini de öne sürerek, "Ve Gazze'deki acıların boyutu göz önüne alındığında derhal ateşkes sağlanmalı." diye konuştu.

Ateşkes çağrısı üzerine konuşması alkışlarla kesilen Harris, "En azından şu an masada olan gelecek 6 hafta için." ifadesini kullandı.

Harris, söz konusu ateşkesin, rehinelerin kurtarılmasına ve insani yardımların Gazze'ye girişine izin vereceğini belirterek, "Bu, İsrail'in güvenliği ile Filistinlilerin onurlu, özgür ve kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duyulması üzerine daha uzun vadeli bir yapı inşa etmemize izin verecek." şeklinde konuştu.

ABD medyasında, resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde, Biden yönetimi ile İsrail'in, rehinelerin salınması da dahil 6 haftalık bir ateşkes şartları konusunda anlaşmaya vardığı, Hamas tarafından cevap beklendiği ifade edilmişti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili ise AA muhabirine, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtmişti.

TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Etiketler : abd kamala harris gazze israil ateşkes
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