VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayıp olarak aranıyordu: Komşu evin bahçesinde uyurken bulundu
ABD Adalet Bakanlığı'ndan federal yargıca "Trump" çağrısı
Zelenskiy: Rusya, Motor Sich şirketini vurdu
Nijerya lideri Tinubu'nun "Nijer'e asker gönderme" talebi reddedildi
ABD'de camiye saldırmıştı: 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Bakan Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle buluştu
05 Ağustos 2023 Cumartesi 22:48:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 22:48:00

ABD Adalet Bakanlığı'ndan federal yargıca "Trump" çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın, "peşine düşenlerle aynı şekilde hesaplaşacağı" yönündeki paylaşımı üzerine, federal yargıçtan bir koruma emri çıkarmasını talep etti.

Bakanlık savcıları Trump'ın kendine ait Social Truth isimli sosyal medyada yaptığı paylaşımın, salı Washington'da aleyhine açılan dava kapsamında "özellikle önemli" olduğunu, söz konusu paylaşımın, "tanıklar, hakimler, avukatlar ve kendisine karşı bekleyen hukuki meselelerle ilgili diğer kişileri" kapsadığını öne sürdü.

Savcılar, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan'la, Trump'ın büyük jüri tutanakları veya Adalet Bakanlığının sağlayacağı diğer kanıtlar hakkında gönderiler yayınlamaya başlaması halinde, bunun "tanıklar üzerinde zararlı ve caydırıcı etki yaratabileceği veya davayı olumsuz yönde etkileyebileceği" yönünde endişelerini paylaştı.

Önerilen koruma emrinin, Trump ve avukatlarının hükümet tarafından sağlanan materyalleri onaylanan yetkililer dışındaki kişilere ifşa etmesini engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Trump, Truth Social'da dün yaptığı paylaşımda, büyük harflerle, "Benim peşime düşersen, ben de senin peşinden gelirim!" ifadesini kullanmıştı.

TRUMP HAKINDA YENİ DAVA AÇILMIŞTI

Eski ABD Başkanı Trump hakkında son olarak 1 Ağustos'ta "2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi" iddiasıyla dava açılmıştı.

Trump, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engelleme ve engellemeye teşebbüs", "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" konularında suçlamıştı.

Washington DC'de perşembe günü mahkemeye çıkan Trump, hakkındaki suçlamaların "seçimlere müdahale" ve "cadı avı" olduğunu öne sürerek suçsuz olduğunu ifade etmişti.

Bunların yanı sıra Georgia'da bir savcının 2020'de eyaletteki seçim sonuçlarına müdahale etmeye teşebbüs iddiasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Trump aleyhinde olası yeni bir iddianamesinin yakın zamanda duyurulması ihtimali de gündemde.

Etiketler : abd trump donald trump
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX