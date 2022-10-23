VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor
AB üyesinden Avrupa Birliği'ne rest: Yeni yaptırımlara izin vermeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı, Türkiye öncesi Yunanistan ziyaretini iptal etti
Rıdvan Dilmen'den geceye damga vuran yorum: 'Aynı Aykut Kocaman gibi'
80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır
Trabzonspor'dan rekor istatistik! Seri 30 maça çıktı
Türk savunma sanayisini takibe aldılar: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
Karadeniz'de mayın mesaisi... Karakol gemileri, helikopter ve İHA'lar devreye sokuldu!
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Yakında davet edeceğiz
Bakan Nebati müjdeyi verdi... Esnafa Kredi Destek Paketi yürürlükte
Yüzyıllardır yapılan en büyük yanlış! Çay demlemede altın değerinde yöntem...
Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon... El-Bab'da yakalanan 9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
ABD Başkanı Biden'ın o görüntüleri şaşırttı... Sunucu ne yapacağını şaşırdı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz...
Yargıtay'dan emsal karar! "Para alan da, veren de suçlu"
Türkiye bir ilki başardı! Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan...
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
Vatandaşlardan yoğun ilgi! 7 Kasım'a kadar sürecek
İBB'de açılış fiyaskosu! Üretim bantları bomboş...
Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
23 Ekim 2022 Pazar 14:25:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 14:25:00

AB üyesinden Avrupa Birliği'ne rest: Yeni yaptırımlara izin vermeyeceğiz

ABONE OL

AB üyesi Macaristan'dan, Avrupa Birliği'ne rest geldi. Macaristan, Rus gazına yönelik yeni yaptırımlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"RUS GAZINA YAPTIRIMA İZİN YOK"

Guiyas, "Rus gazı tedarikini her etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

"AVRUPALILARA ZARARI VAR"

Guiyas, Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla bir ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısı yok, yalnızca Avrupalılara zarar var"

"YENİ YAPTIRIMLARI VETO ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Doğal gaz tedariki konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Macaristan, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara sıcak bakmayan ülkeleri arasında yer alıyor. Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas tarafından yeni açıklamada, Rusya'dan gaz tedarikine yönelik yeni yaptırımları veto etmeye devam edecekleri duyurdu.

ABD VE AB'YE MÜZAKERELERE KATILMA ÇAĞRISI

Guiyas, Macaristan'ın bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ve Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Guiyas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını ve sadece Avrupalılara zarar verdiğini belirterek, ABD ve AB'ye Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelere katılma çağrısı yaptı.

Etiketler : Rus gazı Avrupa Birliği Macaristan AB üyesi
Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor
Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı

Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı
Altıncı kez sahnede

Altıncı kez sahnede
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor
Sektörde jön eksikliği var

Sektörde jön eksikliği var
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si

Tiyatro sahnesinin ‘Muhteşem İkili'si
Saçlar eşine emanet

Saçlar eşine emanet
En büyük şansı

En büyük şansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX