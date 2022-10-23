AB üyesinden Avrupa Birliği'ne rest: Yeni yaptırımlara izin vermeyeceğiz

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini söyledi.

"RUS GAZINA YAPTIRIMA İZİN YOK"

Guiyas, "Rus gazı tedarikini her etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

"AVRUPALILARA ZARARI VAR"

Guiyas, Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla bir ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısı yok, yalnızca Avrupalılara zarar var"

"YENİ YAPTIRIMLARI VETO ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Doğal gaz tedariki konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Macaristan, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara sıcak bakmayan ülkeleri arasında yer alıyor. Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas tarafından yeni açıklamada, Rusya'dan gaz tedarikine yönelik yeni yaptırımları veto etmeye devam edecekleri duyurdu.

ABD VE AB'YE MÜZAKERELERE KATILMA ÇAĞRISI

Guiyas, Macaristan'ın bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ve Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Guiyas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını ve sadece Avrupalılara zarar verdiğini belirterek, ABD ve AB'ye Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelere katılma çağrısı yaptı.