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06 Şubat 2023 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 14:15:00

AB üyesi 10 ülke Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin talebiyle harekete geçirilen AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan ekip gönderecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB üyesi 10 ülkenin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin talebi üzerine arama ve kurtarma ekipleri göndereceğini söyledi.

Lenarcic, bir grup Türk gazeteciyle yaptığı toplantıda, ekip gönderecek ülkelerin Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan olduğunu bildirdi.

Deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye dileklerini ileten, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, depremden kısa süre sonra AB Sivil Koruma Mekanizmasını Türkiye'nin talebi üzerine harekete geçirdiklerini bildirdi.

Gelecek saatlerde ve günlerde yardım çağrısına karşılık veren ülke sayısının artacağına inandığını dile getiren Lenarcic, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için şehirlerde çalışacağını söyledi.

Lenarcic, Türkiye'nin de 2016'dan beri katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında destekleri koordine ettiklerini, Türkiye'ye gidecek ekiplerin bazılarının yola çıktığını belirtti.

"Ekiplerin konuşlandırılması ve gönderilmesi konusunda Türkiye ile sürekli temastayız." diyen Lenarcic, gerekli ek desteğe hazır olduklarını, haritalama gibi hizmetler için Copernicus Uydu Servisinin de aktive edildiğini, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına uydu fotoğraflarıyla acil durum desteği verilmeye başlandığını kaydetti.

Lenarcic, Suriye'de de büyük hasar meydana geldiğini ve insani yardım programları çerçevesinde oraya da destek vereceklerini dile getirdi.

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI

AB Sivil Koruma Mekanizmasında 27 AB ülkesi dışında İzlanda, Norveç, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Türkiye yer alıyor. Mekanizma yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere hazırlık ve bunlara karşılık verilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor.

Katılımcı ülkelerin dışında herhangi bir felaketle karşı karşıya kalan her ülke mekanizmayı harekete geçirebiliyor. 20 yıl önce kurulan mekanizmaya 2016'da katılan Türkiye, birçok kez çeşitli ülkelerin mekanizma dahilindeki yardım taleplerine karşılık verdi.

Daha önce 5 kez yardım talebine yanıt veren Türkiye, Kahramanmaraş merkezli son depremle sabaha karşı üçüncü kez mekanizmayı harekete geçirmiş oldu. Mekanizmaya her yıl 100'den fazla talep geliyor.

Etiketler : avrupa birliği türkiye arama kurtarma deprem

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