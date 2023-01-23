VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
Hollanda'da bankalar dijitalleşme nedeniyle şube kapatıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması
ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi
Wagner'in üst düzey üyesi, sığınmak istediği Norveç'te gözaltına alındı
DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı
Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor
ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı
Balyoz Planı davası karar için ertelendi
Lavrov: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı hibrit değil gerçek savaşa girdi
Polonya ve Litvanya liderlerinden Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısı
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Başkan Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak
23 Ocak 2023 Pazartesi 16:35:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:35:00

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle toplandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya sağlanacak ek mali ve askeri yardımlar, savaş suçları için özel mahkeme kurulması, nükleer güvenliğin sağlanması başta olmak üzere savaşa ilişkin son gelişmeleri ele alıyor.

Fransa, Almanya, Belçika, İspanya ve Slovenya dışişleri bakanları, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu yılki ilk toplantısına girmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik başta askeri olmak üzere ekonomik, finansal, diplomatik, politik ve insani yardımda bulunmaya devam edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un taahhüt ettiği gibi AMX-10 RC hafif muharebe tanklarının gönderiminin de bu yardım kapsamında olduğunu söyledi.

Toplantıda yardım kapsamında 500 milyon avronun serbest bırakılmasını görüşeceklerini aktaran Colonna, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işleyip işlemediğine yönelik çalışmalarını her anlamda desteklediklerini kaydetti.

Colonna, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini ileri sürdü.

İran'daki duruma değinerek daha önce alınan kararlara ek olarak İran makamlarına yönelik yaptırımlar uygulanacağını dile getiren Colonna, Ermenistan'daki AB misyonunun görev süresinin uzatılması durumunu da görüşeceklerini ifade etti.

UKRAYNA'NIN RUSYA KARŞISINDA DESTEKLENMESİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Ukrayna'ya bakan herkesin, son günlerde tüm Ukrayna haritasının füze atışı uyarısı dolayısıyla kırmızıya boyandığını göreceğini" belirterek, "Tüm ülke Rus rejiminin saldırısı altında. Rusya'nın acımasız savaşının başlamasından 11 ay sonra (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'yı yok etmeye yönelik öldürücü planından ayrılmadığını açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Baerbock, Ukrayna'nın kazanan taraf olması için uluslararası toplumun elinden gelen her şeyi yapmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, uluslararası ortakların Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkını desteklemek için birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

UKRAYNA'DA NÜKLEER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de "Ukrayna'ya yönelik kayıtsız şartsız askeri yardım kararlılığımızı tekrarlıyoruz." dedi.

Lahbib, "Ukrayna'da Rusya tarafından işlenen savaş suçlarının uluslararası bir mahkemeye taşınmasını görüşeceğiz." ifadesini kullandı.

Belçikalı Bakan, toplantı kapsamında Ukrayna'daki nükleer santralin güvenliği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile gayriresmi görüşme yaptıklarını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de "İspanya, Ukrayna'da nükleer güvenliğin sağlanmasına ilişkin UAEA'nın tüm çabalarını destekliyor. UAEA, nükleer silahların yayılmasına karşı mücadeledeki rolüyle ve uluslararası barış ve güvenliğe katkısıyla çok önemli." dedi.

TOPLANTIDA FİLİSTİN VE KARADAĞ DA ELE ALINACAK

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon da toplantıda Ukrayna'ya yaklaşık 500 milyon avroluk yeni yardım paketi üzerine konuşacaklarını kaydetti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile de bir araya geleceklerinin altını çizen Fajon, "Filistin topraklarında çok sayıda sivilin öldüğünü ve gerilim görüyoruz. Filistin halkına desteğimizi kesinlikle ifade edeceğiz." diye konuştu.

Fajon, toplantıda Karadağ'da uzun süredir devam eden siyasi krizin de ele alınacağına dikkati çekerek, ülkeyi işlevsel bir anayasa mahkemesinin kurulması ve AB yoluna geri dönmesi için desteklemeye çalıştıklarını belirtti.

Etiketler : ab ülkeleri ukrayna rusya
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Konsere vize engeli

Konsere vize engeli
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Dijital heyecan

Dijital heyecan
Enerjik Seda

Enerjik Seda
Asker gibi eğitildik

Asker gibi eğitildik
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
2023 model Arda Kural!

2023 model Arda Kural!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX