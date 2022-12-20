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20 Aralık 2022 Salı 15:15:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 15:15:00

AB ülkeleri güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2022'de güneş enerjisine yatırımları hızlandırarak, toplam 41,4 gigavatsaatlik yeni güneş enerjisi üretim kapasitesi kurulumu gerçekleştirdi.

Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun üyesi olduğu Brüksel merkezli SolarPower Europe Birliği, Avrupa'da güneş enerjisi pazar görünümüne ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2022 yılında rekor seviyede enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle güneş enerjisinin Avrupa'da potansiyelini ortaya koyduğuna işaret edildi.

Sektörün bu dönemde ciddi tedarik zinciri sıkıntıları ve Kovid-19 kısıtlamaları yaşamadığına işaret edilen raporda, "AB üyesi 27 ülke 2022'de şebekelerine 41,4 gigavatsaatlik yeni güneş enerjisi kapasitesi ekledi." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 2021 yılında güneş enerji kapasitesinin 28,1 gigavatsaat artış gösterdiği anımsatılarak, 2022 yılında kurulan güneş enerji kapasitesinin önceki yıla kıyasla yüzde 47 arttığı belirtildi.

AB ve üye ülkelerin güneş enerjisi teknolojisini Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak için "yeşil, uygun fiyatlı ve hızlı" bir çözüm olarak tanımladığına işaret edilen raporda, bunun sektöre yatırımları güçlendirdiği kaydedildi.

Raporda, 2022'de Almanya'nın 7,9 gigavatsaat, İspanya'nın 7,5 gigavatsaat, Polonya'nın 4,9 gigavatsaat, Hollanda'nın 4 gigavatsaat ve Fransa'nın 2,7 gigavatsaat yeni güneş enerjisi kapasitesi kurduğu belirtildi.

AB'nin güneş enerjisi üretim kapasitesinin 2021 yılında 167,5 gigavatsaat olduğu anımsatılan raporda, bu kapasitenin 2022'de 208,9 gigavatsaate ulaştığının altı çizildi.

Raporda, yeni yatırımların hayata geçmesiyle güneş enerji kapasitesinin 2023'te 262 gigavatsaate çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Etiketler : avrupa birliği güneş enerjisi yatırım
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