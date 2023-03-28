VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Elektrikli araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
AB, ticari misilleme mekanizması kuruyor
Türkiye'nin elektrik kurulu gücü son 10 yılda kayda değer artış gösterdi
Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
28 Mart 2023 Salı 13:15:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 13:15:00

AB, ticari misilleme mekanizması kuruyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerin politikalarını değiştirmek için ekonomik baskı yapan üçüncü ülkelere ticari misillemede bulunulmasını sağlayacak bir mekanizma kurulmasında anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı "baskı önleme enstrümanı" adlı ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren düzenlemede uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB ve üye ülkeler üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı korunacak.

AB ülkelerinin ticaretini veya yatırımlarını etkileyen önlemler uygulayan veya uygulama tehdidinde bulunan dış ülkelere müdahale edilecek.

Ekonomik zorlamaya misilleme olarak üçüncü ülkelere uygulanabilecek tedbirler arasında, gümrük vergilerinin artırılması, ithalat veya ihracat lisansları uygulanması, hizmet veya kamu ihalelerinde sınırlama gibi çeşitli ticaret kısıtlamaları yer alacak.

Mekanizma, üçüncü ülkeleri AB'ye ticari baskı yapmaktan caydıracak.

Hangi davranışların ekonomik zorlama olduğuna üye ülkeler karar verecek. AB Komisyonu, müdahale tedbirlerine ilişkin kararların uygulanmasından sorumlu olacak.

Halihazırda AB'nin ekonomik zorlamaya karşı müdahale edecek bir yasal çerçevesi bulunmuyor.

Ticari öncelikleri koruyan mekanizmanın yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.

Söz konusu mekanizmanın, Çin gibi ekonomik dayatmalarda bulunduğu iddia edilen ülkelere karşı kullanılabileceği öngörülüyor.

Etiketler : avrupa birliği ticari ekonomi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX