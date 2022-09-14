AB'den Rusya çıkışı: Görüşmemiz gereken şeyler var

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14 Eylül 2022 Çarşamba 07:34:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 07:34:00

AB: Rusya ile görüşmemiz gereken şeyler var

Kaynak: TRT Haber'

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AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'ya yönelik yaptırımlara ve Ukrayna'ya askeri desteğe rağmen, AB'nin nükleer güvenlik ve küresel gıda arzı gibi kilit konularda Rusya ile diplomatik temasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'ya yönelik yaptırımlara ve Ukrayna'ya askeri desteğe rağmen, AB'nin nükleer güvenlik ve küresel gıda arzı gibi kilit konularda Rusya ile diplomatik temasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

TRT Haber'in Russian Today'e dayandırdığı habere göre Borrell, Rusya'nın Ukrayna güçlerini bombalamakla suçladığı Zaporozhye Nükleer Santrali çevresindeki güvenliği, iş birliğinin gerekli olduğu bir alan olarak gösterdi.

Moskova, Batılı ülkeleri anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçlasa da, geçen ay Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasına izin verecek bir anlaşmanın Rus yetkililerle konuşmadan mümkün olmayacağını söyledi .

Ancak Borrell, Rusya karşıtı yaptırımlarda taviz vermeyi reddetti ve bloğun Ukrayna'ya askeri desteğini genişletmesi gerektiğinde ısrar etti.

AB'nin üst düzey diplomatı, "şimdi zayıflamanın zamanı değil" diyerek, AB liderlerinin Kiev ordusunu finanse etmek için "çabaları ikiye katlaması" gerektiğini vurguladı .

Aynı şekilde, "Ukrayna'yı ekonomik olarak canlı tutmak kesinlikle hayati önem taşıyor" dedi.

Etiketler : Josep Borrell rusya ab moskova
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