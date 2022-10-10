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10 Ekim 2022 Pazartesi 22:51:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 22:51:00

AB, Nikaragua'nın büyükelçisini istenmeyen kişi ilan etti

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Nikaragua'nın Avrupa Birliği'ne (AB) akredite büyükelçisini mütekabiliyet gereği "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, geçen hafta AB'nin Nikaragua'daki büyükelçisinin aynı şekilde istenmeyen kişi ilan edilmesinden sonra bu kararın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in girişimiyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, "AB, Nikaragua'nın kararını mesnetsiz bulmaktadır." ifadesi yer aldı.

Nikaragua'daki siyasi krizin hükümetle muhalefet arasında siyasi diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, AB'nin Nikaragua ile diyaloğa açık olduğu kaydedildi.

Nikaragua hükümeti, AB'nin ülkedeki büyükelçisi Bettina Muscheidt'ı "ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi, insan haklarına saygı duyulması ve siyasi tutukluların serbest bırakılması" çağrısı yapmasının ardından istenmeyen kişi ilan etmişti.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, Hollanda'nın iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle 1 Ekim'de bu ülkeyle de diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Etiketler : AB Konseyi Daniel Ortega Nikaragua Avrupa Birliği
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