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08 Haziran 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 16:00:00

AB Meta'dan çocukları koruyacak önlemler almasını istedi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın çocukları koruma konusundaki gönüllü kurallarının işe yaramadığını ve şirketin derhal sıkı önlemler alması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, sosyal medya hesabından Meta'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Meta'nın çocuk koruma konusundaki gönüllü kuralları işe yaramıyor gibi görünüyor." ifadesini kullanan Breton, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'le 23 Haziran'da Meta merkezinde gerçekleştireceği görüşmede bu konuyu gündeme taşıyacağını belirtti.

Breton, "Mark Zuckerberg şimdi açıklama yapmalı ve derhal harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AĞIR YAPTIRIM TEHDİDİ

Meta'nın AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında 25 Ağustos'tan sonra daha sıkı tedbirler alması gerektiğini anımsatan Breton, aksi takdirde şirketin "ağır yaptırımlarla" karşı kaşıya kalacağına dikkati çekti.

Yeni AB yasası çerçevesinde, dijital platformlar AB tarafından daha katı kurallara tabi tutulacak ve sıkı biçimde denetlenecek.

Kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.

Etiketler : avrupa birliği meta çocuk facebook instagram whatsapp
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