15 Aralık 2022 Perşembe 20:29:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 20:29:00
AB liderlerinden Bosna Hersek'in adaylık statüsüne onay
AB liderleri Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini onayladı.
Ayrıntılar geliyor..
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