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15 Aralık 2022 Perşembe 20:29:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 20:29:00

AB liderlerinden Bosna Hersek'in adaylık statüsüne onay

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AB liderleri Bosna Hersek'e adaylık statüsü verilmesini onayladı.

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Etiketler : ab bosna hersek adaylık
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