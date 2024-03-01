AB Komisyonu sözcüleri, Birliğin Gazze konusunda sadece insani yardımla ilgili rol oynayabileceğini savundu

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, AA muhabirinin Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in, İsrail'in insani yardım bekleyen Gazzelilere saldırmasına ilişkin açıklamasında, "araştırma ve şeffaflığın sağlanması" çağrısıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

"Von der Leyen'in çağrısının, Gazze'de sivilleri öldürenin İsrail olduğunu inkar ettiği anlamına mı geldiği" sorusu üzerine Mamer, "Bakın, Başkan şeffaflık istiyor. Biz sahada değiliz. Ne olduğunu kendimiz tespit edemiyoruz. Bu yüzden o, ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ve bunun tamamen şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Bunun son derece açık bir mesaj olduğuna inanıyorum. Suç veya sorumluluk yüklemiyoruz. Ne olduğunu öğrenmemiz gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer gazeteciler de "Von der Leyen'in, 7 Ekim sonrası İsrail'e giderek desteğini ilettiğini, bu gezinin ve koşulsuz desteğinin 'AB Komisyonu Başkanı' sıfatı ve yetkilerinin dışında kalması nedeniyle İsrail ile ikili ilişkilerinin olduğu anlamına geldiğini ve dünkü olay üzerine iletişimde bulunduğu kişileri arayarak İsrail'in Gazze'de tek işgalci güç olduğunu ve sorumluluklarını hatırlatıp hatırlatmayacağı; AB'nin İsrail'e karşı Ortaklık Anlaşması'nı askıya alma gibi önemli bir eylem aracı bulunduğu halde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteğini iddialar üzerine askıya almakta gecikmezken İsrail'e karşı ise harekete geçmediği, bunun bir çifte standart olup olmadığı" şeklinde sorular yöneltti.

Mamer, soruları şöyle yanıtladı:

"Başkan'ın görevi, Komisyonun tüm araçlarının Filistin halkına yardım etmek için kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca bölgedeki oyuncularla da temasının olduğu aşikar. Bu, defalarca söylendi ve bu temaslar devam edecek ancak biz, bu çatışmanın parçası değiliz. Bu durumda yalnızca elimizdeki araçları kullanabiliriz."

Sözcülerden Peter Stano da "Durum çok açık. İsrail'in daha fazla insani yardıma izin vermesi gerektiği açık. Bu, AB açısından büyük endişe verici bir durumdur. AB'den büyük bir dayanışma sergileniyor. Filistinli ortaklarımıza bağlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.