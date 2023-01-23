VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
Hollanda'da bankalar dijitalleşme nedeniyle şube kapatıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması
ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi
Wagner'in üst düzey üyesi, sığınmak istediği Norveç'te gözaltına alındı
DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı
Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor
ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı
Balyoz Planı davası karar için ertelendi
Lavrov: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı hibrit değil gerçek savaşa girdi
Polonya ve Litvanya liderlerinden Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısı
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Başkan Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak
23 Ocak 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 12:45:00

AB: İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almak için önce mahkeme kararı gerekli

Kaynak: AA

ABONE OL

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınmasının ancak üye ülkelerden birinde verilecek mahkeme kararı sonrasında mümkün olabileceğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısının girişinde konuştu.

Bir gazetecinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınıp alınmayacağına yönelik sorusu üzerine Borrell, "Bakın, bununla ilgili birçok ilginç fikir var. Ancak bu mahkeme kararı olmadan karar verilemeyecek bir şey. 'Senden hoşlanmıyorum, bu yüzden terörist sayıyorum' diyemezsiniz. Bunun için önce üye ülkelerden birinde somut bir kınama, yasal bir beyan olmalı. Sonrasında biz Avrupa düzeyinde konu üzerinde çalışırız." diye konuştu.

Borrell, bakanların bugün yalnızca insan hakları çerçevesinde bireylere yönelik yeni yaptırımları ele alacaklarını bildirdi.

Avrupa Parlamentosunda (AP) 19 Ocak'ta kabul edilen karar tasarısında, İranlı liderlere yaptırım ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması talep edilmişti. İran Meclisi de buna karşılık hükümete AB ülkelerinin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırlamıştı.

Ukrayna

Borrell, bakanların gündemindeki en önemli konunun Ukrayna'daki savaş olacağını vurgulayarak, Ukrayna'ya ek mali yardım konusunda üye ülkelerin dışişleri bakanlarının uzlaşacağı yönünde umutlu olduğunu ancak bugün resmi bir karar alınmayacağını söyledi.

Yüksek Temsilci, geçen hafta Almanya'da yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısından sonra, birçok üye ülkenin askeri taahhütler verdiğini ve sağlanacak askeri desteğin seviyesinin bakanlar tarafından bugün de ele alınacağını dile getirdi.

Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıda hazır bulunacağını duyurdu.

Filistin

Bakanların gündemindeki önemli bir diğer konunun Filistin olduğunu belirten Borrell, Filistin'in içinden geçtiği zor durumda birlikte nasıl daha iyi çalışılabileceğini görüşeceklerini bildirdi.

Borrell, "sahadaki durumun kesinlikle çok endişe verici" olduğunu ifade ederek, öğle yemeğinde gayriresmi toplantı için Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geleceklerini kaydetti.

Etiketler : josep borrell avrupa birliği iran devrim muhafızları ordusu terör
Bülent Ersoy'lu başlangıç

Bülent Ersoy'lu başlangıç
Eski rol arkadaşına övgü

Eski rol arkadaşına övgü
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Nergis Kılıç'tan antikacıda klip

Nergis Kılıç'tan antikacıda klip
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX