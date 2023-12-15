AB ile 13 ülke İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

AB ile 13 ülke İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

AB ile 13 ülke, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci şiddetiyle mücadele etmek için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı, Filistinlilere saldırıları kınadı.

Ayrıntılar geliyor...