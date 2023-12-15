15 Aralık 2023 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 14:45:00
AB ile 13 ülke İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
Kaynak: AA
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AB ile 13 ülke, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci şiddetiyle mücadele etmek için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı, Filistinlilere saldırıları kınadı
AB ile 13 ülke, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimci şiddetiyle mücadele etmek için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı, Filistinlilere saldırıları kınadı.
Ayrıntılar geliyor...
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