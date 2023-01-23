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23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:50:00

AB, Ermenistan'da sivil misyon kuruyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrarın sağlanması amacıyla sivil misyon kurulması için anlaştı.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ederken üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahilinde AB Ermenistan Misyonu'nun (EUMA) kurulması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Misyonun amacı, Ermenistan'ın sınır bölgelerinde istikrara katkı vermek, sahada güveni tesis etmek ve AB'nin desteklediği Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme çabalarına yol açacak ortamı oluşturmaktır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin bölgede kalıcı barış amacına yönelik iki ülkeyle çalışma arzusu dile getirildi.

AB Ermenistan Misyonu, Ermenistan'ın talebi üzerine bölgede rutin devriye görevi yürütecek. İlk olarak 2 yıllık görev süresi bulunan misyonun merkezi Ermenistan'da olacak.

Etiketler : avrupa birliği ermenistan sivil misyon
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