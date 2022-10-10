VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'ya ağır suçlama!
Avrupa'da 'enerji milliyetçiliği rüzgarı' kış gelmeden esmeye başladı
AB, bütçesinin savaş ve enflasyona göre yeniden planlanmasını istiyor
Kuzey Kore: Son füze denemesi "düşmanları ortadan kaldırmak" için yapıldı
Bakan Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu
ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi
Edirneli ikiz milli tekvandocular, beraber olimpiyatlara katılmak için çalışıyor
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Samimiysen gel
Tek umutları Türkiye
Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraf!
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
HDP'nin provokasyonuna Türk Tabipler Birliği'nden destek!
Kadıköy'de yaşanan patlama olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
Lav Dıaz Ve Ildıko Enyedı 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Onur Konukları Olarak İstanbul'a Geliyor!
Yapı denetimiyle 898 bin bina depreme karşı güvence altında
İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 1800 ihracatçıya 6,7 milyar lira kredi kullandırıldı
Bakan Karaismailoğlu, Ankara'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla geldi
'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
10 Ekim 2022 Pazartesi 14:58:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 14:58:00

AB, bütçesinin savaş ve enflasyona göre yeniden planlanmasını istiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB bütçesinin savaş ve enflasyon gibi sorunlarla mücadelede yeterli olmadığını, yeniden planlanması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Bütçe Konferansı programının açılışında konuştu.

AB bütçesinin üye ülkelerin birlik halinde daha fazlasını yapmalarını sağladığını ifade eden von der Leyen, "Mevcut bütçenin kaynakları ve esnekliği son derece sınırlı." dedi.

"Bütçemiz, bu ölçekte birden fazla sınamayla başa çıkmak için tasarlanmamıştır" ifadesini kullanan von der Leyen, bütçe tasarımının 2020 yılına yapıldığını anımsattı.

Von der Leyen, Rusya-Ukryana savaşı ile enflasyonun yüzde 10 seviyesine ulaşmasının AB bütçesinin alım gücünü azalttığına işaret etti.

Mevcut bütçenin mevcut zorluklara yanıt vermekte yeterli olmadığına dikkati çeken von der Leyen, AB bütçesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Çok Yıllı Mali Çerçeve" incelemesinde bütçe tasarımının yeniden ele alınması gerektiğine işaret ederek, Komisyon'un yeni ekonomik ortamdan doğan ihtiyaçları güvence altına almak için çeşitli seçenekleri araştıracağını bildirdi.

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB'nin 2021-2027'deki toplam 1 trilyon avroyu aşan bütçesini ortaya koyan "Çok Yıllı Mali Çerçeve" 2020 yılında tespit edilmişti.

AB Komisyonu taslağına göre, AB'nin 2023 yılı bütçesi 185,6 milyar avro olacak.

Taslak bütçe, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

Etiketler : Von der Leyen AB Brüksel
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Sorunlarımla yüzleştim

Sorunlarımla yüzleştim
Sokakta yaşadım

Sokakta yaşadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX