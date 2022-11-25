VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da yarı finale yükseldi
Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü
AB, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine çözüm arıyor
Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor
Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Şahbaz Şerif: Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler yüzlerce yıllık dostluğa dayanıyor
'Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz'
'Bölgemizdeki ülkelerin istikrarı, barışı bizim için çok önemli!'
Düzce'de çadırlarda kalan depremzedeler yaşadıklarını anlattı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABD, Yunanistan'a MQ-9 Reaper İHA'larını konuşlandırdı
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslar sürüyor
Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Merkel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi
Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri ikinci kez toplandı
Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
Başkan Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz
DSÖ: Türkiye akıl sağlığı ile mücadelede oldukça kararlı
TÜGVA'dan girişimci adayı gençlere tarihi fırsat!
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi
25 Kasım 2022 Cuma 23:54:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 23:54:00

AB, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine çözüm arıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine kalıcı çözüm için 20 eylem planı önerdiğini söyledi.

AB ülkelerinin içişleri bakanları, Akdeniz'de 234 göçmeni kurtaran Ocean Viking gemisinin İtalya ile Fransa arasında krize yol açmasıyla alevlenen ve özellikle Orta Akdeniz güzergahında artan düzensiz göçe kalıcı çözüm önerilerini tartışmak için olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan Schinas, tüm göç rotalarındaki durumu ele aldıklarını, acil sınamalara yanıt aradıklarını belirtti.

Schinas, toplantıda "Ocean Viking gemisi krizi dönemine kıyasla temelden farklı bir ruh" olduğunu dile getirerek, "Avrupa göç sorununa çözüm bulamaz" algısının yanlış olduğunu, bugünkü toplantıda bakanların bunu kanıtladığını savundu.

"Vahşi, Vahşi Batı" çözümü kabul edilemez

Toplantıda 20 spesifik eylem önerisinin getirildiğine işaret eden Schinas, Akdeniz'de ve diğer yerlerdeki operasyonların "'Vahşi, Vahşi Batı' durumu altında" yapılamayacağını, sürdürülebilir ve kalıcı çözüm gerektiğini vurguladı.

Schinas, "Bu tartışmanın sonucu olarak Avrupa'da genel koordinasyonu iyileştirme amacıyla 'Avrupa arama kurtarma kontak grubu'nu yeniden başlatacağız. Orta Akdeniz'de sadece bu sene 1300 kişi öldü veya kayboldu. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

"Avrupa, savaştan ve zulümden kaçanlar için her zaman bir sığınma yeri olarak kalacaktır." ifadelerini kullanan Schinas, aynı zamanda bir göç politikasına sahip olunması gerektiğinin altını çizdi. Schinas, Komisyon'un 2 senedir üzerinde anlaşılamayan göç ve iltica paketi teklifine atıfta bulundu.

Schinas, toplantıda Türkiye ile AB arasındaki mutabakatın öneminin de teyit edildiğini kaydetti.

Etiketler : Avrupa Birliği ab akdeniz düzensiz göçmen
Üç film birden çekecek

Üç film birden çekecek
Memleketinde yeni klip

Memleketinde yeni klip
Zorla tiyatro olmaz!

Zorla tiyatro olmaz!
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış

Nilgün Belgün'ün yüzünde bir tek botoks varmış
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00

Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
Havalı sahne

Havalı sahne
AVM'de aile saadeti

AVM'de aile saadeti
‘Gül' dövmesi Başak için mi?

‘Gül' dövmesi Başak için mi?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX