66 Ukraynalı askerin cenazesi daha Kiev'e iade edildi
Kaynak: AA
Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden 66 Ukraynalı askerin cenazesinin daha Kiev'e iade edildiğini açıkladı.
Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteği ile iade edildiği belirtildi.
Cesetlerin otopsi sonrası askerlerin akrabalarına teslim edileceği ifade edildi.
Rusya, 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti.
- Bölgede yeni bir kapı açıldı! Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan kritik hamle
- 66 Ukraynalı askerin cenazesi daha Kiev'e iade edildi
- Kırgızistan, ülke bayrağında değişikliğe gidiyor
- İftar atan İslam düşmanı cezaya çarptırıldı
- DSÖ'den dang humması virüsü uyarısı
- İşgalci İsrail, gerçekleri inkar etti