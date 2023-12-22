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66 Ukraynalı askerin cenazesi daha Kiev'e iade edildi
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22 Aralık 2023 Cuma 17:36:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 17:36:00

66 Ukraynalı askerin cenazesi daha Kiev'e iade edildi

Kaynak: AA

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Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi, Rusya ordusu ile çatışmalarda hayatını kaybeden 66 Ukraynalı askerin cenazesinin daha Kiev'e iade edildiğini açıkladı.

Merkezin açıklamasında, "geçici olarak işgal edilen" Ukrayna topraklarında ölen 66 Ukraynalı askerin cenazesinin, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteği ile iade edildiği belirtildi.

Cesetlerin otopsi sonrası askerlerin akrabalarına teslim edileceği ifade edildi.

Rusya, 20 Kasım'da da Ukrayna'ya 94 askerin cenazesini teslim etmişti.

Etiketler : Ukrayna Savaş Esirleri Esir Cenazeleri Rusya-Ukrayna Çatışması
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