28 kişi hayatını kaybetmişti... Rusya, Ukrayna'yı suçladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) 3 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusunda gerçekleştirilen ve onlarca kişinin hayatına mal olan saldırıyla ilgili Kiev yönetimini suçladı.

BMGK, Ukrayna'nın Luhanks bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Lysychansk kasabasına yapılan ve 28 kişinin hayatına mal olan saldırı sonrası, Moskova yönetiminin isteği üzerine New York'taki BM Genel Merkezinde toplandı.

Nebenzia, iki katlı bir kafe ve fırın binasının hedef alındığı 3 Şubat tarihli saldırıda, 40'a yakın insanın enkaz altında kaldığını, hamile bir kadın ve 5 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıyla ilgili Ukrayna'yı doğrudan suçlayan Rus Büyükelçi, "Saldırının hedefinin ve zamanlamasının tesadüfen seçilmediğinden şüphemiz yok; şehir iki taraf arasındaki temas hattına yakın bir konumda bulunuyor ve çeşitli silahlar kullanılarak düzenli olarak gösteriliyor." dedi.

Kiev'in son 1,5 ayda bu türden 4 terör saldırısı düzenlediğini söyleyen Nebenzia ayrıca, 24 Ocak'ta 65 Ukraynalı savaş esirini taşıyan Rus nakliye uçağının Ukrayna tarafından düşürüldüğünü, Ukraynalı esiler ve Rus mürettebat dahil 74 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

"Bugün, saldırıyı gerçekleştirmek için Patriot füzesinin kullanıldığına dair reddedilemez kanıtlara sahibiz." diyen Rus Büyükelçi, Ukrayna'ya silah yardımı yapan ABD ve bazı Batılı ülkeleri de "suç ortağı" olmakla suçladı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN RUS ELÇİYE TEPKİ

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, Rusya tarafından dillendirilen 3 Şubat saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğini iletmekle birlikte, "saldırının kaynağıyla ilgili iddiaların doğrulanmasının zor olduğunu" söyledi.

Wood, "Talihsiz gerçek şu ki, Rusya bana bu konuda özgürlük ya da bağımsız haber yapma olanağı tanımıyor. Dolayısıyla bu tür iddiaların doğrulanması zordur." dedi.

ABD'li diplomat, "Açıkça söylemek gerekirse, Rusya bu savaşın tek saldırganıdır ve bu savaşı bugün sonlandırabilecek tek taraftır." diye ekledi.

Robert Wood, Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından "kuvvetlerini derhal çekmesi ve Kuzey Kore'den hukuka aykırı silah ve malzeme tedarikine son vermesi" çağrısı yaptı.

Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında yer alan İngiltere Siyasi Koordinatörü Fergus Eckersley, "Hiçbir dezenformasyon, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere ve BM Şartını açıkça ihlal ederek işgal ettiği temel gerçeğini gölgeleyemez." dedi.

Eckersley, "Bu savaşın yol açtığı ölüm ve acıların sorumlusu yalnızca Rus Hükümeti'dir." diye ekledi.

Rusya'nın, "Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna'yı anlaşma masasına oturmaktan vazgeçirdiği" iddiasına karşı ikinci defa söz isteyen Eckersley, bu yaklaşımın, "Moskova'nın Ukrayna'nın kendi ülkesini savunması konusunda egemen kararlar verebileceğine inanmadığının bir kanıtı" olduğunu belirtti.

