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07 Mart 2024 Perşembe 08:12:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 08:12:00

217 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı

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Almanya'da yaşayan bir kişi doktorların uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı.

Almanya'da 62 yaşındaki bir kişi doktorların "yapmaması" yönündeki uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı. Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer alan makalede, aşıların 29 ay aralıklarla satın alındığı ve yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Adı açıklanmayan Alman adamın herhangi bir semptom yaşamadığı açıklandı. Yaşlı adamdan kan ve tükürük örnekleri alınırken, daha önce alınan donmuş kan örnekleri de incelendi. Araştırmacılar, "Biz bu incelemeleri yaparken yeniden korona aşısı olmak istedi" dedi.

Etiketler : almanya orona virüs aşısı kovid19
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