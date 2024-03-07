217 kez Kovid-19 aşısı yaptırdı

Almanya'da 62 yaşındaki bir kişi doktorların "yapmaması" yönündeki uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı. Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer alan makalede, aşıların 29 ay aralıklarla satın alındığı ve yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı. Adı açıklanmayan Alman adamın herhangi bir semptom yaşamadığı açıklandı. Yaşlı adamdan kan ve tükürük örnekleri alınırken, daha önce alınan donmuş kan örnekleri de incelendi. Araştırmacılar, "Biz bu incelemeleri yaparken yeniden korona aşısı olmak istedi" dedi.