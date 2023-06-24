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24 Haziran 2023 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 20:00:00

Wagner krizi Ukrayna'ya yaradı: "İşgal altındaki topraklarımızı kurtardık"

Kaynak: AA

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri “Tavriya” Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarındaki toprakları işgalden kurtardığını bildirdi.

Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde başarı elde ettiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun ilerlemeye devam ettiğini savunan Tarnavskiy, "Tavriya yönünde savunma kuvvetlerimiz Donetsk bölgesinin Krasnogorivka şehri yakınlarında 2014 yılından bu yana işgal altında bulunan toprakları kurtardı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin cephede Rus askerlerini imha etmeye devam ettiğini ileri süren Sırskiy, "Askerlerimiz Bahmut yönünde ilerliyor. Ayrıca Luhansk yönünde silahlı kuvvetlerimizin 45. topçu birliği, 63. mekanize birliğinin havadan keşif birimiyle işbirliğinde mükemmel bir çalışma sergiliyor. Düşman teçhizat kaybediyor." ifadesine yer verdi.

Sırskiy, Ukrayna'nın tüm topraklarını kurtaracaklarını kaydetti.

Etiketler : Tavriya Birliği Donetsk Krasnogorivka
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