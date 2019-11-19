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19 Kasım 2019 Salı 23:09:40 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 23:28:27

Gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı terörist Semra Tuncer işte böyle yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda, gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte, teröriste yardım eden 4 kişi böyle yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte, teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı.

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